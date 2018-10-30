В Италии непогода унесла жизни шести человек

РИМ, 30 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Число погибших из-за непогоды, которая обрушилась на Италию, достигло в понедельник шести человек, о последней жертве сообщил вечером представитель службы гражданской обороны североитальянской области Венето.

Согласно этой информации, вечером во время сильной грозы в Венето был зафиксирован ветер скоростью до 130 километров в час. Были вырваны с корнем многие высокие деревья, одно из которых убило жителя города Фелтре. Другие упавшие деревья повредили линии электропередачи, из-за чего без электричества остались около 160 тысяч человек. Президент области Венето Лука Дзайа подписал распоряжение об объявлении в регионе кризисного положения.

Ранее в понедельник сообщалось о гибели пяти итальянцев.

В североитальянской провинции Савона погибла 88-летняя женщина, на голову которой упал металлический фрагмент осветительной конструкции, сорванный сильным порывом ветра. Раненую старушку доставили на машине скорой помощи в больницу, где она вскоре скончалась.

В городе Террачина в столичной области Лацио сильный ветер вырвал с корнем несколько столетних сосен, одно из деревьев рухнуло на проезжавший мимо автомобиль. В результате находившийся в нем мужчина скончался, не приходя в сознание, а двое его спутников были доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии. По информации врачей, несколько десятков жителей Террачины получили ранения во время этого буйства стихии.

В провинции Фрозиноне двое мужчин были раздавлены крупным деревом, которое рухнуло на их автомобиль. Еще один человек – 21-летний юноша был убит упавшим деревом в Неаполе.

Непогода обрушилась в воскресенье на многие районы Италии. По указанию национальной службы гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен в пяти северных областях страны — Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. Приостанавливалось движение по некоторым автострадам, серьезные проблемы наблюдались в функционировании транспортной системы страны.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с непогодой дал в понедельник распоряжение о мобилизации всех сил национальной службы гражданской обороны. МВД Италии разослало всем префектам циркуляр, в котором им предлагается рассмотреть целесообразность закрытия школ и государственных учреждений.