Хиллари Клинтон допустила выдвижение в президенты США в 2020 году

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила возможности, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году.

"Хорошо, я хотела бы быть президентом. Я думаю, нам предстоит очень много работы, когда, надеюсь, в январе 2021 года в Овальном кабинете будет находиться демократ", — заявила Клинтон в интервью информационному ресурсу Recode

Клинтон также добавила, что "собирается сделать все, что в ее силах, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ".

Ранее в 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что "надеется" на то, что его побежденный соперник на президентских выборах-2016 кандидат от демократов Хиллари Клинтон вновь выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах главы государства в 2020 году.

Трамп победил Клинтон на выборах в ноябре 2016 года, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у Клинтон. При этом Клинтон получила почти на 3 миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп, и победу последнего предопределило более удачное распределение выборщиков по штатам. До выборов СМИ и социологи почти единогласно предсказывали победу Клинтон.