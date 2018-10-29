Хиллари Клинтон допустила выдвижение в президенты США в 2020 году

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила возможности, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году.Recode.
Клинтон также добавила, что "собирается сделать все, что в ее силах, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ".
Ранее в 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что "надеется" на то, что его побежденный соперник на президентских выборах-2016 кандидат от демократов Хиллари Клинтон вновь выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах главы государства в 2020 году.
Трамп победил Клинтон на выборах в ноябре 2016 года, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у Клинтон. При этом Клинтон получила почти на 3 миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп, и победу последнего предопределило более удачное распределение выборщиков по штатам. До выборов СМИ и социологи почти единогласно предсказывали победу Клинтон.