МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Польше всерьез обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих в страны Западной Европы и в Германию, в частности, пишет RzeczPospolita.

Немецкий рынок труда может стать намного доступнее для украинцев, сообщает издание. В Германии планируют упростить процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза. По данным службы занятости, в таком случае около 59 процентов украинцев выберут немецкие компании.

"Это огромная угроза для польской экономики", – заявил глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Он отметил, что после смягчения немецкого миграционного законодательства нехватка кадров на польских компаниях может вырасти до 500 тысяч вакансий.

"Это негативно скажется на экономическом росте в Польше. Также это вызовет огромное давление на уровень зарплат и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний", — считает Инглот.

По его прогнозам, из-за дефицита украинских рабочих в будущем производство товаров широкого потребления может снизиться на десять процентов.

"Если немецкий рынок труда откроется для иностранцев, то большинство украинцев, занятых сегодня на наших компаниях, может перебраться на Запад", — отметил сотрудник компании Work Service Павел Вольневич.

Как рассказал RzeczPospolita бизнесмен Дариуш Блохер, около четверти работников строительной отрасли – это выходцы с Украины и Белоруссии, без которых компании "не смогут справиться".

По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов граждан страны. При этом в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы в самой Украине. Около 20 процентов населения страны ежегодно уезжает на заработки. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда.