Суд Эквадора отказал Ассанжу в иске о защите его прав как беженца

КИТО, 29 окт – РИА Новости. Эквадорская судья Карина Мартинес отказала в понедельник основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в иске о защите его прав как беженца, скрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Судья отвергает защитные действия (Ассанжа) как незаконные", — заявила Мартинес по окончании слушаний, которые продлились более шести часов.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.

Ранее генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо объявил о двух возможных вариантах развития ситуации с Ассанжем, оба из которых якобы основатель WikiLeaks отверг. По его словам, Ассанж "мог сдаться британским властям под гарантии, которые получило эквадорское государство, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране, либо он мог продолжать оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил". Сам Ассанж отказался выполнять составленный для него регламент поведения.

Адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа заявил ранее РИА Новости, что Ассанж готов сдаться британским властям, если получит письменное сообщение от Соединенного Королевства, что его не экстрадируют.