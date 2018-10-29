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Взорвавшийся топливный бак и 189 жертв: в Индонезии упал новейший Boeing

Сюжет:
Крушение Boeing 737 в Индонезии (44)
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© РИА Новости / Сора СочаПерейти в фотобанкЛичные вещи пассажиров, найденные на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion AirЛичные вещи пассажиров, найденные на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion Air
© РИА Новости / Сора Соча
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Банка, упал в море в районе западного побережья острова Ява в 6.33 по местному времени (2.33 мск). На борту находилось почти двести человек, никто из них не выжил.

Спасательный жилет, найденный после крушения самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии. 29 октября 2018
© REUTERS / Stringer
Пилоты упавшего в Индонезии самолета запрашивали возвращение в аэропорт

По данным СМИ, это первый случай крушения Boeing 737 MAX – самолета четвертого поколения, поставки которого заказчикам стартовали в мае прошлого года. Авиакомпания Lion Air стала первым покупателем лайнера.

Выживших нет

На борту лайнера находились 189 человек. Среди пассажиров — 178 взрослых, один ребенок и двое младенцев. По данным Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии, на борту также были двое пилотов и шесть членов экипажа.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air. Архивное фото
© AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN
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Известно, что в самолете летели 20 чиновников министерства финансов Индонезии. По словам представителя ведомства, на борту находились сотрудники Службы по госактивам и аукционам (KPKNL), а также офиса Службы госказначейства (KPPN).

Посольство РФ в Индонезии сообщило, что среди членов экипажа россиян нет, по предварительным данным, нет их и среди пассажиров. Ассоциация "Турпомощь" проверяет информацию о наличии российских туристов на борту самолета, по словам директора ассоциации Александра Осауленко, в Индонезии много островов, "на которые россияне в принципе не ездят". Ростуризм также пока не получал информации о наличии российских туристов на борту.

Представитель национального агентства по преодолению ЧС уже сообщил, что выживших при крушении нет. Власти продолжают спасательную операцию, на данный момент из воды извлекли одно тело.

Крушение самолета в Индонезии
© РИА Новости, Инфографика
Крушение самолета в Индонезии

Новый лайнер и опытный экипаж

Пассажиры около стойки Lion Air в Международном аэропорту Сукарно-Хатта около Джакарты, Индонезия. 29 октября 2018
© REUTERS / Willy Kurniawan
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Авиакомпания Lion Air, которой принадлежал самолет, заявила, что лайнер самолет был произведен в 2018 году, находился в эксплуатации с 15 августа. Управляли самолетом опытные пилоты – у каждого из них было около пяти-шести тысяч часов налета.

Глава авиакомпании Lion Air заявил, что у рухнувшего у берегов Индонезии самолета были технические проблемы после рейса, совершенного накануне, но их устранили, и перед вылетом самолет был признан исправным.

Тем не менее, представитель министерства транспорта Бамбанг Эрван сообщил, что пилоты запросили возвращение в аэропорт перед тем, как самолет исчез с радаров и, как выяснилось позже, рухнул в море. Спасатели обнаружили на месте крушения взорвавшийся топливный бак.

Производитель лайнера, компания Boeing заявила о готовности оказать техническую помощь в расследовании крушения.

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© 2018 Associated Press Ruptly
Крушение Boeing 737 в Индонезии: эмоции родственников и осмотр обломков
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