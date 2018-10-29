Белый дом отверг сравнение Болсонару с Трампом

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отвергла сравнение избранного президентом Бразилии Жаира Болсонару с американским лидером Дональдом Трампом.

"Есть только один Дональд Трамп, я считаю", — сказала Сандерс на регулярном брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос бразильской журналистки, как Белый дом относится к тому, что Болсонару называют "Дональдом Трампом тропиков".

В Бразилии в воскресенье прошел второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов кандидат от правой Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, а кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.

Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Еще в начале кампании он открыто заявлял, что Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.