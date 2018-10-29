В ЕС заявили, что надеются на достижение политической ассоциации с Грузией

БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. ЕС рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Грузией для продвижения политической ассоциации и экономической интеграции, заявила дипслужба ЕС, комментируя итоги первого тура президентских выборов в Грузии.
"Согласно предварительным выводам миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, выборы были "конкурентными и профессионально управляемыми", что предоставило грузинским избирателям подлинное право голоса", — говорится в заявлении.
По данным дипслужбы ЕС, "на протяжении всей кампании и в день выборов отмечались некоторые недостатки, в частности, случаи злоупотребления административными ресурсами, резкой поляризации частных СМИ, негативной агитации и жесткой риторики". "Эти недостатки должны быть устранены на основе рекомендаций БДИПЧ / ОБСЕ", — отмечается в заявлении. "Обеспечение высоких демократических стандартов на протяжении всего избирательного процесса, включая второй тур, остается ключевым. Важно, чтобы все стороны продолжали придерживаться демократических принципов и уважать волю грузинского народа", — заявила дипслужба ЕС.
Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны.