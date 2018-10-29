США отправят пять тысяч военных на границу с Мексикой

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США планируют отправить на границу с Мексикой пять тысяч военных вместо 800, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Накануне по направлению к США стартовал караван мигрантов из Сальвадора. Кроме того, по территории Мексики сейчас идет караван из Гондураса.

Как сообщает газета, на границу с Мексикой, предположительно отправится примерно треть от сегодняшнего числа пограничных работников. Ранее в данном районе разместили около двух тысяч служащих Национальной гвардии.

По данным издания, войска, вероятно, будут находиться на пропускных пунктах.

Военные отправятся в штаты Техас, Аризона и Калифорния. В некоторых районах введение войск уже началось, и ожидается, что они будут исполнять свои обязанности до середины декабря. Предполагается, что военные будут помогать пограничникам в таких вопросах, как установка палаток, обеспечение медицинской помощью и других.

Представитель Пентагона назвал любые цифры о размещении войск "преждевременными", отмечает газета.

"Возвращайтесь назад!"

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонн мигрантов.

"Многие бандиты и плохие парни смешались с караваном <…> Пожалуйста, идите назад, вас не пустят в США до тех пор, пока вы не пройдете все законные процедуры. Это вторжение в нашу страну, и наши военные ждут вас!" — написал Трамп в Twitter.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак оценил численность первого каравана беженцев из Гондураса, которые направляются к границе США, в более чем 7 тысяч человек.