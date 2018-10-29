Вьетнам отметил негативное влияние санкций на сотрудничество с Россией

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Санкции, введенные США и странами Запада против России, затрудняют реализацию совместных энергопроектов для Вьетнама, заявил в ходе заседания российско-вьетнамской межправкомиссии вице-премьер СРВ Син Динь Зунг.

"Хотели бы отметить те санкции, которые США и западные страны вменяют против России и все эти санкции дают нам большие трудности в реализации энергетических проектов", — сказал он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Россия и Вьетнам 6 сентября подписали меморандум о сотрудничестве по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и развитию газовой электрогенерации. Также между "Газпромом", корпорацией нефти и газа Вьетнама и народным комитетом провинции Куангчи был подписан меморандум по дорожной карте по реализации интегрированного проекта "Разработка месторождения Бао Ванг — строительство электростанции в провинции Куангчи".

Кроме того, на шельфе Вьетнама работает российская "Зарубежнефть" и местная Petrovietnam в рамках СП "Вьетсовпетро". "Вьетсовпетро" — совместное российско-вьетнамское нефтяное предприятие, созданное в 1981 году на паритетных началах вьетнамской государственной PetroVietnam и "Зарубежнефтью". Штаб-квартира компании расположена во вьетнамском Вунгтау.