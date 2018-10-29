Комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам назвал встречу с Лавровым "очень полезной"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер назвал "очень полезной" встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны обменялись информацией по вопросам соблюдения прав русскоговорящих нацменьшинств в зарубежных странах, в том числе на Украине и в Прибалтике.
Он подчеркнул, что "встреча не имела целью искать соглашения и договоренности, она была о сверке идей, обсуждении вопросов, которые входят в мою компетенцию и являются предметом обеспокоенности РФ, это большей частью вопросы, связанные с русскими и русскоязычными людьми, живущими заграницей, в соседних странах".
"Конечно, Украина была важной частью переговоров как в отношении реализации закона об образовании, включая реализацию рекомендаций Венецианской комиссии, новый закон о функционировании языка", — добавил Заньер.
"Мы об этом знаем, это проблема, которую я сам поднимаю в контактах с украинскими властями. В Балтийском регионе главная обеспокоенность связана с латвийским законом об образовании. Я рассказал министру о шагах, которые мы предприняли с латвийскими властями. Я жду официального приглашения посетить Латвию, когда начнет работу новое правительство, но я уже с ними обсуждаю этот вопрос. У нас постоянный контакт на высоком уровне", — добавил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, какие шаги он может предпринять со своей стороны, чтобы ответить на обеспокоенность РФ в отношении этих вопросов на Украине, Заньер заявил, что не может делиться конкретной информацией в этом отношении, но добавил, что старается решать такие вопросы в "техническом русле".