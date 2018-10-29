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Комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам назвал встречу с Лавровым "очень полезной"

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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто ЗаньеромВстреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер назвал "очень полезной" встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, стороны обменялись информацией по вопросам соблюдения прав русскоговорящих нацменьшинств в зарубежных странах, в том числе на Украине и в Прибалтике.

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© РИА Новости / Владимир Песня
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"Я думаю, что это был полезный обмен информацией, прояснением (позиций), полезный способ для меня разъяснить министру все шаги, которые мы предпринимаем. И для министра поделиться его обеспокоенностями в отношении русских и русскоговорящих в соседних странах. Это была цель встречи, и она была очень полезная с этой точки зрения", — заявил Заньер РИА Новости.

Он подчеркнул, что "встреча не имела целью искать соглашения и договоренности, она была о сверке идей, обсуждении вопросов, которые входят в мою компетенцию и являются предметом обеспокоенности РФ, это большей частью вопросы, связанные с русскими и русскоязычными людьми, живущими заграницей, в соседних странах".

"Конечно, Украина была важной частью переговоров как в отношении реализации закона об образовании, включая реализацию рекомендаций Венецианской комиссии, новый закон о функционировании языка", — добавил Заньер.

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Он продолжил, что принял во внимание "с российской стороны обеспокоенность (в том), что имеется дискриминация между языками Европейского союза и другими языками".

"Мы об этом знаем, это проблема, которую я сам поднимаю в контактах с украинскими властями. В Балтийском регионе главная обеспокоенность связана с латвийским законом об образовании. Я рассказал министру о шагах, которые мы предприняли с латвийскими властями. Я жду официального приглашения посетить Латвию, когда начнет работу новое правительство, но я уже с ними обсуждаю этот вопрос. У нас постоянный контакт на высоком уровне", — добавил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, какие шаги он может предпринять со своей стороны, чтобы ответить на обеспокоенность РФ в отношении этих вопросов на Украине, Заньер заявил, что не может делиться конкретной информацией в этом отношении, но добавил, что старается решать такие вопросы в "техническом русле".

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"Я работаю со странами, у нас есть рекомендации, которые мы ставим на передний план. Они технические в некотором смысле, но если их применяют, то они создают баланс между обеспечением того, что все говорят на государственном языке, но также остается возможность сохранять культуру, языки (меньшинств) таким образом, который исключает ассимиляцию. В целом нам нужно найти баланс между риском ассимиляции, с одной стороны, и сопротивлением интеграции с другой. Мы хотим, чтобы общества были хорошо интегрированы, но мы не хотим, чтобы идентичности размывались. Это долгосрочная задача, которую я пытаюсь достичь неполитическими средствами везде. Но в текущей атмосфере все сильно политизировано, поэтому я должен искать пути работы, концентрируясь на технических требованиях", — пояснил верховный комиссар.

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