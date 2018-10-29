Китай предложил Филиппинам совместную добычу нефти в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Китай готов вместе с Филиппинами изучить возможность совместного освоения нефти и газа в Южно-Китайском море, которое является предметом спора между двумя странами, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И во время встречи с филиппинским коллегой Теодоро Локсиной.

Встреча состоялась в филиппинском городе Давао.

"Китайская сторона готова и дальше совместно с филиппинской стороной изучать возможность совместного освоения нефти и газа в Южно-Китайском море. Отложить спор и заняться совместным освоением – предложение, полное политической мудрости, которое 32 года назад сделал филиппинскому руководству товарищ Дэн Сяопин", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что если стороны смогут реализовать совместное освоение энергоресурсов при предварительном условии соблюдения суверенитета каждой сторон, это не только поможет смягчить возможную проблему недостатка энергетических ресурсов Филиппин, но также станет реальным выходом для урегулирования территориального спора, а также хорошим примером подобного рода сотрудничества для других прибрежных государств.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай назвал решение арбитража недействительным.