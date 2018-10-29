В ОБСЕ обеспокоены досудебным содержанием Вышинского под стражей

Адвокат Андрей Доманский и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании в Херсонском апелляционном суде. Архивное фото

Адвокат Андрей Доманский и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании в Херсонском апелляционном суде. Архивное фото

ВЕНА, 29 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир обеспокоен длительным досудебным арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Я надеюсь, что досудебное задержание под стражей Кирилла Вышинского больше не будет продлено и завершится 4 ноября 2018 года", — заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Представитель ОБСЕ также призвал Киев ускорить расследование Вышинского и "провести его в полном соответствии с принципами закона, необходимости и пропорциональности".

Дезир вновь отметил, что борьба с пропагандой не должна нарушать международные стандарты свободы СМИ и вмешиваться в их деятельность.

"У журналистов есть право на свободное выражение своих взглядов и мнения, в том числе критических, и освещать вопросы, которые могут быть спорными, чувствительными и неприятными. Ни при каких обстоятельствах они не должны становиться целью из-за своей журналистской деятельности", — заключил представитель ОБСЕ.

Арест Кирилла Вышинского

Вышинского задержали и арестовали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.