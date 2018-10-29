Исторический центр Венеции оказался почти на 75% затоплен водой

РИМ, 29 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Исторический центр Венеции в понедельник оказался почти на 75% затоплен водой, которую пригнал в город африканский ветер сирокко; как сообщили РИА Новости в муниципальном Центре по приливам, в районе трех часов дня (17.00 мск) уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря и только после этого стал постепенно снижаться.
Поскольку самая низкая точка Венеции – это площадь Сан-Марко, именно там "высокая вода" достигает максимального уровня. На сей раз по распоряжению мэра Венеции Луиджи Бруньяро доступ на всемирно известную площадь был полностью запрещен во избежание несчастных случаев. Хозяева местных магазинов спешно закрыли свои заведения, а многочисленным туристам, которые с видимым удовольствием бродили в высоких резиновых сапогах по затопленной площади, пришлось переместиться в другие районы.
Нынешнее наводнение стало одним из наиболее сильных в послевоенное время. Рекордный уровень "высокой воды" в Венеции (194 см) был зарегистрирован в 1966 году. Еще четыре раза за это время уровень воды превышал 150 см, последний раз — в декабре 2008 года, когда, как и сейчас, он достиг 156 см.
Непогода обрушилась в воскресенье на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в пяти северных областях страны — Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии.