В ОБСЕ призвали Киев ускорить расследование дела Вышинского

ВЕНА, 29 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти ускорить расследование дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Я призываю украинские власти ускорить расследование серьезных обвинений в адрес Вышинского и провести его в полном соответствии с принципами закона, необходимости и пропорциональности", — заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Дезир вновь отметил, что борьба с пропагандой не должна нарушать международные стандарты свободы СМИ и вмешиваться в их деятельность.

"У журналистов есть право на свободное выражение своих взглядов и мнения, в том числе критических, и освещать вопросы, которые могут быть спорными, чувствительными и неприятными. Ни при каких обстоятельствах они не должны становиться целью из-за своей журналистской деятельности", — добавил Дезир.

Руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.