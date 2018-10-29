Главы правящей коалиции Германии прокомментировали уход Меркель

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и руководитель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер высказались о решении канцлера Ангелы Меркель покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС), сообщает таблоид Bild.

Как сообщалось ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на съезде ХДС в декабре.

По мнению Налес, в ХДС должны быть благодарны Меркель, она определяла политику партии в течение 18 лет, и это ее "выдающийся успех". Меркель "сформировала новый стиль управления", считает глава СДПГ. Налес также заявила, что уход Меркель не будет иметь значительного влияния на работу правящей коалиции.

Глава ХСС Хорст Зеехофер в свою очередь заявил, что сожалеет о решении Меркель. "Жаль. Мы работали вместе еще в кабинете Коля (Гельмут Коль, канцлер ФРГ с 1982 по 1998 год — ред.) У нас есть некоторые разногласия. Но это всегда были доверительные отношения, основанные на взаимоуважении", — цитирует издание руководителя ХСС.

Решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, Христианско-демократический союз получил на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.