Главы правящей коалиции Германии прокомментировали уход Меркель

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и руководитель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер высказались о решении канцлера Ангелы Меркель покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС), сообщает таблоид Bild.
По мнению Налес, в ХДС должны быть благодарны Меркель, она определяла политику партии в течение 18 лет, и это ее "выдающийся успех". Меркель "сформировала новый стиль управления", считает глава СДПГ. Налес также заявила, что уход Меркель не будет иметь значительного влияния на работу правящей коалиции.
Решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, Христианско-демократический союз получил на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.