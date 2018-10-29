Лукашенко рассказал, как надо заниматься спортом, "чтобы мужиками быть"

МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уделяет занятиям спортом около двух часов ежедневно. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, сам глава государства рассказал на встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) во Дворце Независимости.

"Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю (спорту — Sputnik). У меня норма — два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся", — цитирует слова белорусского лидера информагентство.

Он также отметил, что предпочитает тренироваться на свежем воздухе, а не в залах и на беговой дорожке. "Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс", — посоветовал Лукашенко.

Глава государства также пообещал поддержать проекты по открытию воркаут-площадок. "Поддержка вам обеспечена. Действуйте", — заверил он инициаторов и добавил, что в республике уже занимаются оборудованием спортплощадок и не только в столице.

В ходе обсуждения прозвучало мнение, что оборудованием площадок могла бы заняться непосредственно активная молодежь, в рядах которой точно есть квалифицированные специалисты.

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