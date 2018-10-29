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В Стамбуле открыли аэропорт, который в будущем станет крупнейшим в мире

(обновлено: 19:17 29.10.2018)
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© AFP 2018 / Bulent KilicНовый аэропорт в Стамбуле, Турция. 29 октября 2018Новый аэропорт в Стамбуле, Турция. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Bulent Kilic

АНКАРА, 29 окт — РИА Новости, Алёна Палажченко. Церемония ввода в строй первого этапа нового аэропорта, который в будущем станет крупнейшим в мире, прошла в Стамбуле.

Полиция Турции. Архивное фото
© AP Photo / Emrah Gurel
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Ранее президентский самолет лидера страны Тайипа Эрдогана приземлился в новом аэропорту, став первым воздушным судном, совершившим там посадку. После этого он вместе со своей супругой Эмине Эрдоган объехал новый аэропорт за рулем электромобиля и приобрел первый символический билет.

"Стамбул — не только самый большой город в Турции, но и самый главный бренд страны. Поэтому мы дали ему название "аэропорт Стамбул". Надеюсь, что его открытие принесет пользу не только Турции, но и миру в целом", — сказал Эрдоган на церемонии открытия. Трансляцию ведет телеканал NTV.

Эрдоган назвал историческим предстоящее открытие в Стамбуле самого большой аэропорта в мире, а сам аэропорт — показателем достижений, мощи и воли Турции в 95-ю годовщину основания республики.

Он добавил, что новый аэропорт станет одним из главных мировых хабов и изменит трафик между континентами. До полного ввода нового аэропорта в строй международный аэропорт Ататюрка продолжит функционировать.

Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"После того как новый аэропорт станет эксплуатироваться на полную мощность, аэропорт имени Ататюрка, сохраняя свой статус, будет закрыт для коммерческих рейсов. Аэропорт Ататюрка будет продолжать свою деятельность под тем же именем, став площадкой для таких мероприятий, как авиационные ярмарки, так и других видов деятельности", — добавил турецкий лидер.

После этого он взялся за символический штурвал, дав старт работе нового аэропорта.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon с предложением на сумму 26,14 миллиарда евро.

На реализацию первого этапа строительства аэропорта было выделено шесть миллиардов евро. Строительство аэропорта продолжалось четыре года, было задействовано 10 тысяч рабочих.

Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 миллиона квадратных метров.

Новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей.

Туристы в травертинах в Памуккале
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В первое время аэропорт будет работать с частичной нагрузкой, преимущественно по внутренним направлениям. Первые рейсы будут осуществлены в Анкару, Анталью и Измир в начале ноября. Первые международные рейсы — в Баку и на Северный Кипр. Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года.

После завершения всех этапов строительства новый аэропорт Стамбула станет крупнейшим в мире и будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров. После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям. Планируется, что ежедневно из аэропорта будут совершать вылеты около двух тысяч самолетов.

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