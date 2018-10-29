На Украине продолжают выяснять, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает выяснять, финансировалась президентская избирательная кампания председателя фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко со стороны экс-лидера Ливии Муамара Каддафи в 2010 году, передает в понедельник информационное агентство "Украинские новости".
Еще весной одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 миллионов евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около 5 миллионов долларов — американские политики, 4 миллиона долларов — Тимошенко. НАБУ занялось проверкой информации о финансировании Тимошенко со стороны Каддафи.
В свою очередь, пресс-секретарь Тимошенко в комментарии украинским СМИ эту информацию опровергла.