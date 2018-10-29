КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Херсонский городской суд рассмотрит 31 октября ходатайство прокуратуры о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила в понедельник Оксана Теленик, главный специалист по обеспечению связей со СМИ Херсонского городского суда.

Ранее суд продлил Вышинскому арест до 4 ноября.

"Ходатайство (о продлении ареста Вышинского. — Прим. ред.) поступило в суд. Рассмотрение назначено на 31 октября", — цитирует Теленик агентство "Укринформ".

Отмечается, что заседание назначено на 11.00 (12.00 мск), председательствует на рассмотрении судья Галина Радченко. При этом в списке дел, назначенных к рассмотрению, на сайте суда этого дела пока нет.

Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".