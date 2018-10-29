МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий связал решение канцлера Германии Ангелы Меркель уйти с поста председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС) с миграционным кризисом в стране и низкими рейтингами.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

"Заявление Меркель об уходе с поста лидера ХДС связано и с миграционным кризисом, и низкими рейтингами, и, как следствие, с той волной критики, которая обрушилась лично на нее в последнее время по партийной линии", — заявил Слуцкий журналистам.

При этом, уверен политик, отставка Меркель с поста канцлера до 2021 года маловероятна.

"А оставшись фактическим главой государства, она будет стоять над платформой ХДС. В этом суть, на мой взгляд, этой конструкции. Меркель тем самым уменьшит для себя репутационные риски и сбросит огромный груз партийной нагрузки. Сохранив пост канцлера, она будет работать до конца 2021 года в надежном тандеме с тем, кто придет на ее место в ХДС. Тем самым будет обеспечена внутрипартийная и внутригосударственная стабильность", — полагает Слуцкий.

Он отметил, что такие конструкции встречаются в практике европейских стран.

Слуцкий подчеркнул, что на "общеевропейские дела" и взаимодействие с Россией эти рокировки не должны в ближайшее время повлиять существенным образом.

"Не уверен, что это повлечет за собой досрочные парламентские выборы. По крайней мере, разграничение постов лидера ХДС и канцлера ФРГ не должно на это повлиять", — добавил глава думского комитета.