КАИР, 29 окт — РИА Новости. Полиция Туниса установила личность террористки-смертницы, которая подорвала себя в понедельник в центре тунисской столицы, сообщила радиостанция Mosaique FM.

По данным радиостанции, речь идет о 30-летней гражданке Туниса, жительнице района Зерда провинции Эль-Мехдия по имени Мона. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Сообщается, что полиция проводит следственные мероприятия в ее доме и прилегающем районе.

Радиостанция Shems FM со ссылкой на предварительные результаты следствия сообщает о связях женщины с террористической организацией ИГ*.

По данным МВД, восемь сотрудников полиции и один гражданин получили ранения в результате взрыва в центре тунисской столицы на авеню Хабиба Бургибы. Взрыв осуществила террористка-смертница, которая скончалась на месте. По предварительным данным, на ней был пояс с самодельным взрывным устройством небольшой мощности.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.