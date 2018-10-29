МИД Австрии выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

ВЕНА, 29 окт — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила соболезнования близким погибших в результате крушения самолета Lion Air у берегов Индонезии.

"Опечалена трагическими новостями о крушении самолёта в Индонезии. Мои глубочайшие соболезнования всем членам семей погибших и их друзьям. Всегда благодарна экипажу за каждое безопасное приземление. Пусть те, кто ждет своих любимых в аэропорту, найдут утешение", — написала Кнайсль в Twitter.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в пятницу. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.