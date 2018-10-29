ВОЗ: почти два миллиарда детей в мире ежедневно дышат загрязненным воздухом

Сотрудник полиции в маске, чтобы защитить себя от загрязненного воздуха в Индии. Архивное фото.

Сотрудник полиции в маске, чтобы защитить себя от загрязненного воздуха в Индии. Архивное фото.

ЖЕНЕВА, 29 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ежедневно почти 2 миллиарда детей в возрасте до 15 лет подвергают свое здоровье риску, вдыхая загрязненный воздух, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в понедельник.

"Каждый день порядка 93% детей в возрасте до 15 лет (1,8 миллиарда детей) вдыхают загрязненный воздух, что ставит под угрозу их здоровье и развитие. Трагически, многие из них умирают. По оценкам ВОЗ, в 2016 году от серьезных респираторных заболеваний, вызванных загрязненным воздухом, скончалось 600 тысяч детей", — говорится в документе.

Как отмечается, дети, которые долгое время вдыхают загрязненный воздух, более других подвергаются риску хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. Загрязненный воздух негативно влияет на нейроразвитие и когнитивные способности ребенка и может спровоцировать развитие астмы и рака, считает директор департамента общественного здравоохранения, экологических и социальных детерминант здоровья ВОЗ Мария Нера. По ее словам, длительное пребывание в районах с загрязненным воздухом также может спровоцировать преждевременные роды или привести к рождению недоношенных детей.

В докладе указывается, что наибольшему риску подвергаются дети, которые проживают в странах с низкими и средними доходами на душу населения — в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и в регионе западной части Тихого океана.

В ВОЗ предлагают несколько вариантов решения проблемы. К примеру, размещать школы и детские площадки вдали от больших магистралей, заводов и фабрик, которые являются основными загрязнителями воздуха. Кроме того, необходимо принимать законодательства, направленные на сокращение такого загрязнения, вводить ограничения на использование угля и других видов органического топлива, инвестировать в возобновляемые источники энергии и новые виды технологий.

Эти вопросы ВОЗ предлагает обсудить на первой международной конференции по проблемам загрязнения воздуха и здоровья населения, которая пройдет в Женеве с 30 октября по 1 ноября.