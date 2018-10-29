Эксперт рассказал, как уход Меркель может повлиять на отношения России и ЕС

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Решение Ангелы Меркель не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году может иметь негативные последствия для отношений России и Евросоюза, считает главный редактор журнала "Современная Европа" историк Виктор Мироненко.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

"Несмотря на разногласия по различным политическим вопросам, Меркель остается единственным политиком, который твердо и последовательно заявляет о том, что без участия России ни одной проблемы в мире решить нельзя", — сказал Мироненко РИА Новости.

Эксперт сомневается, что какой-либо другой немецкий политик будет оказывать России большую поддержку. "Именно Ангела Меркель во многих отношениях уравновешивает реакцию, которая существует сегодня в Европе, на некоторые наши политические шаги", — подчеркнул он.

"Мировая политика в целом только выиграла бы, если бы этот политик (Меркель — ред.) как можно дольше оставался при политических возможностях, опирающихся на экономическую мощь Германии, ее исторический опыт и ментальность", — добавил Мироненко.

Решение Меркель, по его словам, связано с рядом причин — в частности, результатом недавних выборов в земельных парламентах Германии, миграционным кризисом и недовольством немцев раскладом внутри страны. "Я думаю, что это просто объективная реакция человека политически очень тонкого и чувствительного", — поделился эксперт. Таким образом Меркель пытается поддержать правящую коалицию, считает он.

"Ангела Меркель… пытается как можно дольше сохранить свою политическую позицию для того, чтобы решать проблемы немецкие и мировые так, как считает нужным", — заключил Мироненко.