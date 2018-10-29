В Индии изнасиловали российскую туристку

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Двое неизвестных изнасиловали туристку из России в городе Манали в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, сообщает Hindustan Times.

Двое злоумышленников напали на 33-летнюю россиянку, когда она возвращалась в отель, силой усадили в машину, вывезли в уединенное место и изнасиловали. Пострадавшая обратилась в полицию.

"Мы зарегистрировали обращение и сформировали три команды для того, чтобы идентифицировать и схватить преступников", — заявил начальник полиции округа Шалини Агнихотри.

Это не первый случай изнасилования иностранной туристки в Манали в этом году: в мае жертвой стала женщина из Японии, пишет издание.