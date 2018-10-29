Военные США ждут "бандитов", идущих в караване мигрантов, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.Twitter.
Заявление появилось на фоне сообщений СМИ о том, что США намерены перебросить к границе с Мексикой 5 тысяч военнослужащих, а не 800, как планировалось изначально. В Пентагоне пока эти цифры не подтверждают.
Ранее Трамп утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.