Военные США ждут "бандитов", идущих в караване мигрантов, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

"Многие бандиты и плохие парни смешались с караваном (мигрантов), который направляется к нашей южной границе (с Мексикой). Пожалуйста, идите назад, вас не пустят в США до тех пор, пока вы не пройдете все законные процедуры. Это вторжение в нашу страну, и наши военные ждут вас!", — написал Трамп в Twitter

Заявление появилось на фоне сообщений СМИ о том, что США намерены перебросить к границе с Мексикой 5 тысяч военнослужащих, а не 800, как планировалось изначально. В Пентагоне пока эти цифры не подтверждают.

Ранее Трамп утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак оценил численность первого каравана беженцев из Гондураса, которые направляются к границе США, в более чем 7 тысяч человек. Эта колонна беженцев из беднейших стран Латинской Америки (Гондураса, Гватемалы и Сальвадора) начала свой путь в сторону США несколько дней назад. Люди намерены дойти до американского города Макаллен.