В Финляндии одобрили план новой дороги от Выборга до финской границы

ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт — РИА Новости. Министерство транспорта Финляндии одобрило план строительства новой дороги от Выборга до финской границы, рассказал в понедельник РИА Новости представитель финского ведомства Юрки Кархула.

"Между Выборгом и Нуйямаа запланирована новая дорога. Только что завершена разработка плана маршрута от Выборга до пункта пересечения границы Брусничное. Дорога полностью идет по российской стороне. Когда строительство дороги будет завершено, она станет заменой дороги вдоль Сайменского канала, которая будет выполнять функцию технической дороги для обслуживания канала", — рассказали в министерстве.

На первых этапах сдачи дороги в эксплуатацию на магистрали запланировано две полосы движения, с проектом расширения до четырех полос. Проект оценивается в 9,6 миллиарда рублей на текущий момент. В минтрансе уточнили, что следующим этапам станет разработка плана реализации данного проекта.

Ранее сообщалось, что специалисты АНО "Дирекция по развитию транспортной̆ системы Санкт-Петербурга и Ленинградской̆ области" выбрали приоритетный̆ проект строительства в Ленинградской области нового автомобильного подхода от федеральной̆ автотрассы "Скандинавия" до международного пункта пропуска "Брусничное" на границе с Финляндией̆, стоимость строительства этого участка оценивается в 9,6 миллиарда рублей.

Существующая автомобильная дорога к МАПП "Брусничное", арендуемая Финляндией̆ у РФ до 2062 года, была построена в 1960-е годы как технологическая дорога для обслуживания Сайменского канала.

Отмечается, что сейчас ее технические характеристики не соответствуют интенсивности движения, что плохо влияет на пропускную способность и безопасность движения.

Отмечается, что проект обоснования выбора трассы нового автомобильного подхода от автотрассы А-181 "Скандинавия" до международного пункта пропуска "Брусничное" является составной частью международного проекта "Развитие дорожного сообщения между городом Выборгом и пунктом пересечения границы "Брусничное/Нуйямаа".

Разработчиком предпроектной документации стало ОА "Петербург — Дорсервис". В результате приоритетным был выбран вариант трассы протяженностью 18,95 километра. Проектируемая автодорога имеет две полосы и расчетную скорость движения до 120 километров в час.