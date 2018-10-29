ВСУ обстреляли пожарный расчет МЧС на окраине Донецка, заявили в ДНР

Стела с названием города при въезде в Донецк. Архивное фото

Стела с названием города при въезде в Донецк. Архивное фото

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пожарный расчет МЧС ДНР на окраине Донецка, жертв нет, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее представитель ДНР в СЦКК сообщил журналистам, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских силовиков произошло возгорание дома в поселке Старомихайловка на окраине Донецка, куда выехал для ликвидации пожара расчет МЧС ДНР.

"В 14.25 (мск) в направлении прибывших для ликвидации возгорания пожарных расчетов был открыт огонь со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) с применением АГС (автоматический гранатомет. — Прим. ред.). В настоящий момент пожарные не могут приступить к ликвидации пожара из-за непрекращающихся обстрелов", — сообщил представитель ведомства.