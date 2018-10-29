Лавров обсудил с Заньером проблематику нацменьшинств в ряде стран ОБСЕ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Проблемы обеспечения прав национальных меньшинств в ряде стран ОБСЕ отличаются высокой степенью политизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, проведший переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

"Нам приятно, что вы остаетесь в кругу сторонников продвижения демократических ценностей на постах ОБСЕ. Это ваш первый визит в столицу РФ в качестве верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Мы тесно сотрудничали в бытность вами генеральным секретарем ОБСЕ. Надеюсь на продолжение сотрудничества", — заявил Лавров на переговорах.

Он выразил сожаление, что "проблематика национальных меньшинств является предметом очень высокой политизации". "Целый ряд стран-участниц подходит к проблематике прав национальных меньшинств, не исходя из объективных прав, а исходя из своих политических предпочтений", — отметил министр.

"Безусловно, принимая во внимание все сопутствующие факторы, хотели бы, что ваша деятельность как комиссара по нацменьшинствам была максимально сконцентрирована на реализации тех полномочий, тех прав, которые закреплены в политических и международно-правовых обязательствах стран ОБСЕ. У меня нет сомнений, что ваш богатейший опыт, ваша политическая мудрость обеспечат успех вашей миссии", — добавил Лавров.

Заньер отметил, что планирует поддерживать ту же динамику контактов с Москвой, как и во время работы генсеком ОБСЕ.

"Я много путешествую в первое время своей работы, рассматриваю различные новые шаги, различные проблемы, но одно общее замечание, которое я хотел бы сделать, которое совпадает с вашим замечанием, я считаю, что многие вопросы, с которыми я имею дело, высоко политизированы. Это делает обещание, что будут идеальные общепринятые технические решения, очень затруднительным. Поэтому хорошо, что мы проводим переговоры, можем определить сферы, где можно добиться прогресса", — заявил верховный комиссар.