Депутат Госдумы назвал закономерным уход Меркель с поста главы ХДС

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отказ канцлера Германии Ангелы Меркель участвовать в выборах на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) — закономерный результат утраты доверия к политике правящей верхушки со стороны немецких избирателей, полагает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Граждане Германии продемонстрировали свое разочарование действиями правительства Меркель и настойчиво требуют изменений во внутренней и внешней политике страны, поддерживая на выборах в законодательные органы немецких земель оппозиционные для ХДС/ХСС силы. Главное требование немецкого электората, которое совпадает с общей европейской тенденцией — разворот политики от невнятной и уже никому не выгодной евроатлантической интеграции, с размытым пониманием общих интересов, к решению национальных проблем в конкретных странах", — цитирует Железняка его пресс-служба.
По словам политика, за сменой лидера правящей, но "катастрофически теряющей электоральную поддержку партии" грядет трансформация политической системы Германии и в ближайшей перспективе — геополитической карты Европы в целом, способной изменить расстановку сил и внешнеполитический курс многих стран континента.