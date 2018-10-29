Депутат Госдумы назвал закономерным уход Меркель с поста главы ХДС

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отказ канцлера Германии Ангелы Меркель участвовать в выборах на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) — закономерный результат утраты доверия к политике правящей верхушки со стороны немецких избирателей, полагает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге и за другие политические посты. На следующем партийном съезде ХДС в декабре в Гамбурге Меркель не будет вновь выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии.

"Граждане Германии продемонстрировали свое разочарование действиями правительства Меркель и настойчиво требуют изменений во внутренней и внешней политике страны, поддерживая на выборах в законодательные органы немецких земель оппозиционные для ХДС/ХСС силы. Главное требование немецкого электората, которое совпадает с общей европейской тенденцией — разворот политики от невнятной и уже никому не выгодной евроатлантической интеграции, с размытым пониманием общих интересов, к решению национальных проблем в конкретных странах", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По словам политика, за сменой лидера правящей, но "катастрофически теряющей электоральную поддержку партии" грядет трансформация политической системы Германии и в ближайшей перспективе — геополитической карты Европы в целом, способной изменить расстановку сил и внешнеполитический курс многих стран континента.