США не откажутся от кассетных боеприпасов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США отказались от планов запретить использование кассетных боеприпасов, заявил замглавы Пентагона Патрик Шэнахан.

По его словам, склады с такими вооружениями сохранят для противостояния Северной Корее.

"Пересмотр нашей политики был завязан на ситуации с КНДР. Во время учений у нас возник вопрос — чем мы будем противостоять Северной Корее? И тогда мы взглянули на боеприпасы, которые нам нужны, и на то, что уже есть в распоряжении", — приводит портал Military.com слова Шэнахана.

Замминистра обороны США добавил, что замена кассетных бомб на другие типы боеприпасов может "занять слишком много времени".

Применение таких вооружений запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам.