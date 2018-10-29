Сингапур поможет в поиске самописцев разбившегося в Индонезии лайнера

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сингапур предоставит помощь для поиска бортовых самописцев пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение у берегов Индонезии, говорится в пресс-релизе управления по безопасности и расследованию происшествий на транспорте Сингапура.

Сообщается, что национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии принял предложение Сингапура направить команду спасателей из трех человек, а также специальное подводное оборудование.

Спасатели должны прибыть в Индонезию вечером в понедельник, говорится в заявлении ведомства.

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Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.