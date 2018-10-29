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Фрау меркнет. Ангела Меркель откажется от всех постов

(обновлено: 17:27 29.10.2018)
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© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель выступает на заседании нижней палаты парламента ГерманииКанцлер Германии Ангела Меркель выступает на заседании нижней палаты парламента Германии
© REUTERS / Fabrizio Bensch

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. В понедельник, 29 октября, Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году. Кроме того, она также подтвердила, что не собирается больше претендовать на пост председателя Христианско-демократического союза (съезд намечен на декабрь). Буквально за несколько часов до этого крупнейшие зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщили: Меркель готовится сдать позиции во власти. Действительно ли наступил закат эпохи канцлера и что вообще происходит в Германии — в материале РИА Новости.

Меркель под ударом

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Меркель не будет выдвигаться на пост канцлера в 2021 году
"Лидер партии ХДС Ангела Меркель больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя. Об этом, по информации журнала Spiegel, она заявила утром в понедельник на заседании президиума возглавляемой ею партии в Берлине", — сенсационная новость, опубликованная на сайте издания, разлетелась по миру.

Газета Die Zeit несколько прояснила ситуацию: "После того как на выборах в ландтаг Гессена партия понесла определенные потери, канцлер Ангела Меркель готова больше не выставлять свою кандидатуру на пост председателя ХДС. При этом она хочет по-прежнему оставаться канцлером".

Вскоре слово взяла сама Меркель и на специальной пресс-конференции расставила точки над "i": "На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности". Кроме того, она добавила, что готовится покинуть пост главы ХДС и на ближайшем съезде в декабре не намерена выдвигаться — даже дискутировать по поводу новой кандидатуры Ангела не хочет. Впрочем, канцлером она остается еще на три года.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Путь на выход

Надо сказать, что тучи над Меркель сгустились не вдруг. Немецкие СМИ последние несколько лет неоднократно предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга. В последний месяц журналисты были особенно активны.

Активисты движения PEGIDA Патриотические европейцы против исламизации Запада во время митинга в Дрездене. Архивное фото
© AP Photo / Jens Meyer
Из церкви — мечеть: как немцы уживаются с мигрантами

Какова же политическая подоплека этих событий? На протяжении 18 лет ХДС бессменно возглавляет Меркель. Ранее ее избирали большинством в 98 процентов голосов. На пике миграционного кризиса в 2016-м она получила 89,5 процента, назвав то голосование "самым честным" из всех. Однако тогда у нее не было соперников. Теперь же эксперты не исключают, что из-за спины Меркель в последний момент может выскочить кто-то из маститых членов ХДС. Пока известно о двух кандидатурах: министр здравоохранения Йенс Шпан (главный диссидент в стане христианских демократов и ближайшая сторонница Меркель) и генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В сложной ситуации

И все же возможная конкуренция за пост главы партии — не главная головная боль канцлера. Дело в том, что четвертый срок Меркель не задался с самого начала. Она не смогла договориться о коалиции с либералами и "зелеными" (так называемая коалиция "Ямайка"), потом с трудом убедила социал-демократов сформировать с ней правительство — пришлось идти на большие уступки.

После этого правительство несколько раз находилось на грани распада. Соратник Меркель, глава МВД, бывший премьер-министр Баварии и лидер ХСС Хорст Зеехофер критиковал канцлера на каждом углу, требуя ограничить поток мигрантов и постоянно угрожая расторгнуть договоренности и выйти из коалиции. Конфликт между политиками привел к снижению рейтинга правящей партии: у избирателей возникло ощущение, что кризис в отношениях парализовал работу всего кабинета министров.

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
Еврокомиссия следит за событиями в Германии после выборов в Гессене

Дальше — больше. Ангела лишилась главной опоры в бундестаге: не добилась переизбрания своего соратника Фолькера Каудера председателем парламентской фракции. Талантливый политик, выступавший с трибуны парламента без шпаргалок, всегда знал, как отстоять позицию ХДС и убедить колеблющихся депутатов обеспечить парламентскую поддержку линии канцлера. Меркель во всем могла на него положиться.

Есть мнение, что таким образом депутаты решили проучить канцлера. В ХДС недовольны тем, что Меркель вынудила их отказаться от многих программных тезисов, считавшихся незыблемыми для консерваторов: атомная энергетика, всеобщая воинская повинность, однополые браки, программы помощи странам-должникам в еврозоне, кризис с беженцами.

Выборы, выборы

Однако последней каплей стали итоги выборов в ландтаг двух крупных западных земель — Баварии и Гессена. В Баварии союзники Меркель из ХСС провалились — партия, всегда получавшая абсолютное большинство, теперь вынуждена искать партнеров для коалиции. Однопартийцы требуют, чтобы лидер ХСС Зеехофер ушел в отставку. ХДС в этой федеральной земле традиционно не баллотируется.

Что касается непосредственно ХДС, то в Гессене партия получила 27 процентов голосов — на десять процентов ниже, чем пять лет назад. При этом партия Меркель все же победила и останется у власти на пару с "зелеными". К слову, Die Grune сейчас на подъеме по всей Германии: пока правящая коалиция стремительно теряет поддержку избирателей, рейтинги экологов растут, постепенно вытесняя социал-демократов со второго на третье место. Таким образом, в Гессене сохранится коалиция ХДС с "зелеными", а верный соратник канцлера, христианский демократ Фолькер Буффье останется премьер-министром этой федеральной земли.

Такие результаты многие сподвижники Ангелы расценили как поражение. Немецкое общество фактически раскололось, а позиции канцлера сильно пошатнулись.

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рейтинг партии Меркель продолжает падать, показал опрос

В непростом положении находятся и союзники Меркель по большой коалиции — социал-демократы. Их рейтинги по стране катастрофически падают. Не исключено, что однопартийцы потребуют от руководства СДПГ расторгнуть договор с Меркель и выйти из коалиции, которую еле-еле сформировали за полгода.

Рано отправлять в утиль

С другой стороны, во время своего правления Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, однако всегда выходила из них с гордо поднятой головой. Опрошенные РИА Новости эксперты уверены: канцлера в любом случае рано списывать со счетов, даже при уходе со всех постов она будет влиять на немецкую политику.

"Это не крах и не провал, не конец эры Меркель. Нельзя забывать: наряду с тем, что душит канцлера (миграционный кризис и возникшее недовольство немцев, сближение с Эрдоганом ради решения проблем беженцев), ее правительство добилось серьезных успехов в экономике. Третий год профицит государственного бюджета, самые низкие за 25 лет показатели безработицы, пенсии подняли на пять-семь процентов в восточных землях, — приводит аргументы германист, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Кокеев. — Несмотря ни на что, у нее довольно прочные позиции".

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В мире
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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sy-37
Отдыхать тоже надо
17:51
29.10.2018
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