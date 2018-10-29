Пилоты упавшего в Индонезии самолета запрашивали возвращение в аэропорт

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент государственного аэронавигационного агентства Индонезии AirNav Новие Риянто подтвердил, что пилоты упавшего у берегов Индонезии Boeing-737 MAX авиакомпании Lion Air запросили возвращение в аэропорт уже через 2-3 минуты после взлета из аэропорта Сукарно-Хатта, сообщает издание Jakarta Post.

Как пишет газета, представитель AirNav подтвердил, что пилоты запросили возвращение "через две или три минуты" после взлета.

"Мы получили запрос от пилота на возвращение на базу. Авиадиспетчер дал разрешение, и есть запись", — заявил Риянто на пресс-конференции в аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге, но он не уточнил, по какой именно причине пилоты хотели вернуть самолет в аэропорт.

Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.