"Грузинская мечта" получила очень тяжелый удар, считает эксперт

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Партия "Грузинская мечта" получила самый тяжелый удар за всю её электоральную историю в первом туре президентских выборов, но они могут рассчитывать на поддержку во втором туре тех избирателей, кто настроен против реванша "Единого национального движения", считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
Вашадзе — кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", в которую входит партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" ("ЕНД"). По мнению эксперта, на выборах проявилась усталость избирателей "Грузинской мечтой" — прежде всего, в пассивности избирателей.
Пока трудно судить, сможет ли "Грузинская мечта" оправиться после удара, считает эксперт.
"Ситуация в стране ведь не самая благоприятная. Ожидать, что в такой социально-экономической ситуации любая правящая партия будет долго выдерживать, все-таки нельзя. Я полагаю, что нужны какие-то экстраординарные усилия, чтобы этот закат предотвратить. Я думаю, уже на следующих парламентских выборах у "Мечты" будут серьезные трудности. Я думаю, что они будут еще громче говорить о реванше "ЕНД", что на протяжении многих лет служит у них одной из главных электоральных тем", — отметил Силаев.
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