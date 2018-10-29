"Грузинская мечта" получила очень тяжелый удар, считает эксперт

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Партия "Грузинская мечта" получила самый тяжелый удар за всю её электоральную историю в первом туре президентских выборов, но они могут рассчитывать на поддержку во втором туре тех избирателей, кто настроен против реванша "Единого национального движения", считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

В воскресенье в Грузии прошли президентские выборы, ни один из кандидатов не одержал победу в первом туре. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, независимый кандидат, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Явка избирателей составила 46,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

Вашадзе — кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", в которую входит партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" ("ЕНД"). По мнению эксперта, на выборах проявилась усталость избирателей "Грузинской мечтой" — прежде всего, в пассивности избирателей.

"Явка была невысокая, интерес избирателей к этим выборам невысок, и в таких условиях преимущество получил тот, у кого есть мотивированное ядро сторонников. Это Григол Вашадзе. "Грузинская мечта" получила самый тяжелый удар за всю её электоральную историю. Все-таки с теми ресурсами, которые есть у (председателя партии Бидзины) Иванишвили, проигрывать первый тур – это серьезная неудача. Я думаю, что помимо тех избирателей, которые голосовали за Вашадзе, есть избиратели, которые категорически против возможного реванша "ЕНД". Ко второму туру, если "Грузинская мечта" не расслабится, не наделает глупостей, эти люди придут на участки и проголосуют за Зурабишвили", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Пока трудно судить, сможет ли "Грузинская мечта" оправиться после удара, считает эксперт.

"Ситуация в стране ведь не самая благоприятная. Ожидать, что в такой социально-экономической ситуации любая правящая партия будет долго выдерживать, все-таки нельзя. Я полагаю, что нужны какие-то экстраординарные усилия, чтобы этот закат предотвратить. Я думаю, уже на следующих парламентских выборах у "Мечты" будут серьезные трудности. Я думаю, что они будут еще громче говорить о реванше "ЕНД", что на протяжении многих лет служит у них одной из главных электоральных тем", — отметил Силаев.

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