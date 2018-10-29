В НАТО заявили, что выступают за диалог по контролю вооружений с Россией

БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости. НАТО выступает за диалог с Россией и "эффективные" соглашения по контролю за вооружениями, заявила в понедельник замгенсека альянса Роуз Гетемюллер, комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"НАТО выступает за контроль над вооружениями, но чтобы быть эффективными, соглашения о контроле над вооружениями должны соблюдаться всеми сторонами", — заявила она.
По ее словам, альянс "поддерживает эффективные соглашения по контролю над вооружениями и созданную вокруг них международно-правовую базу". "И мы поддерживаем продолжающиеся переговоры с Россией", — добавила она.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО оценит последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.