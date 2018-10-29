Киев затягивает восстановление работы "Vodafon" в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Киев затягивает процесс восстановления полноценной работы сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник министр связи ДНР Виктор Яценко.

В январе в ДНР сообщили, что нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. В конце апреля связь была восстановлена. Власти ДНР неоднократно заявляли, что для бесперебойной работы "Vodafone-Украина" необходимо разработать "дорожную карту" обслуживания мобильных сетей украинского сотового оператора, а также восстановить поврежденную линию связи в районе Еленовки. Этот вопрос обсуждается в рамках переговоров экономической подгруппы контактной группы по Донбассу в Минске.

"Несмотря на договоренности, достигнутые в рамках минского процесса, украинская сторона продолжает саботировать процесс стабилизации работы сети оператора Vodafone на территории Донецкой народной республики", — говорится в заявлении Яценко, распространенном пресс-службой Минсвязи.

Глава ведомства уточнил, что компания Vodafone должна была направить своих сотрудников в Донецк для перевозки запасных частей к собственным базовым станциям.

"Однако утром 24 октября украинская сторона просто не пустила автомобиль с телекоммуникационным оборудованием через свой контрольно-пропускной пункт, тем самым нарушая договоренности и намеренно затягивая процесс стабилизации работы украинского оператора в республике", — добавил Яценко.

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