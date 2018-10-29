Киев затягивает восстановление работы "Vodafon" в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Киев затягивает процесс восстановления полноценной работы сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник министр связи ДНР Виктор Яценко.
"Несмотря на договоренности, достигнутые в рамках минского процесса, украинская сторона продолжает саботировать процесс стабилизации работы сети оператора Vodafone на территории Донецкой народной республики", — говорится в заявлении Яценко, распространенном пресс-службой Минсвязи.
Глава ведомства уточнил, что компания Vodafone должна была направить своих сотрудников в Донецк для перевозки запасных частей к собственным базовым станциям.
"Однако утром 24 октября украинская сторона просто не пустила автомобиль с телекоммуникационным оборудованием через свой контрольно-пропускной пункт, тем самым нарушая договоренности и намеренно затягивая процесс стабилизации работы украинского оператора в республике", — добавил Яценко.
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