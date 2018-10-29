Суд в Киеве постановил завести уголовное дело против Яценюка

КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины завести уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и нынешнего министра юстиции Павла Петренко по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов, передает в понедельник информагентство "Украинские новости", ссылаясь на материалы суда.

По данным агентства, данное решение суд принял 17 октября.

"В суде заявитель отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд. Суд удовлетворил его иск и обязал начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции", — сообщает агентство.

Сообщается, что суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (служебный подлог) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса.