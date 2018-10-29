Меркель заявила, что хотела уйти с поста главы ХДС еще летом

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что приняла решение об уходе с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) еще летом этого года.
Ранее решение Меркель связывали с потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%