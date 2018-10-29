Меркель заявила, что хотела уйти с поста главы ХДС еще летом

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что приняла решение об уходе с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) еще летом этого года.

Ранее Меркель заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост председателя на съезде ХДС в декабре. Отвечая на вопрос журналиста, правда ли, что решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ХДС Меркель приняла еще летом, канцлер заявила, что "то, что я не хочу повторно выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии, — да".

Ранее решение Меркель связывали с потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%