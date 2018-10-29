В ДНР заявили, что ВСУ применили боевой беспилотник у Донецка

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (238)

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник применили ударный беспилотный летательный аппарат, вооруженный зажигательными боеприпасами на окраине Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня, 29 октября, в 14.00 (мск) вооруженные вилы Украины применили ударный БПЛА, который сбросил зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка к западу от Донецка… произошло возгорание дома… Пожарные расчеты МЧС ДНР прибыли на место для тушения пожара. Жертв среди мирного населения удалось избежать", — заявил представитель ведомства.

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