Ватикан не возражает против перезахоронения испанского диктатора Франко

МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Ватикан не будет выступать против перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко из базилики, расположенной в Долине павших. Об этом заявил на встрече с вице-премьером Испании Кармен Кальво государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
В конце августа испанское правительство приняло решение, согласно которому прах диктатора должен быть перенесен из базилики в Долине павших в другое место, которое определят родственники. Внук диктатора Франсиско Франко Мартинес Бордиу (Martínez-Bordiú) представил заявление в министерство юстиции, в котором изложил возражения по поводу принятого решения, назвав его неконституционным. Однако в этом же документе сообщил, что если требования не будут удовлетворены и эксгумация состоится, то родственники готовы перенести останки в крипту собора Альмудена в Мадриде.
Кафедральный собор Альмудена расположен в самом центре столицы, рядом с Королевским дворцом, и является одним из наиболее посещаемых туристами мест.
Перезахоронение диктатора должно состояться до конца года.
Правительство считает, что могила Риверы должна оставаться на прежнем месте, поскольку он "также жертва войны".
Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко — он умер 20 ноября 1975 года.