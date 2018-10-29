Трамп заявил о намерении укрепить сотрудничество между США и Бразилией

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США и Бразилия намерены тесно сотрудничать по военным, торговым и другим вопросам, заявил американский президент Дональд Трамп после беседы с избранным бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

В Бразилии в воскресенье прошел второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%.

"Провел очень хороший (телефонный – ред.) разговор с избранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару… Мы договорились, что Бразилия и США будут тесно сотрудничать по торговым, военным и другим вопросам!", — написал Трамп в Twitter.

Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Еще в начале кампании он открыто заявлял, что президент США Дональд Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.