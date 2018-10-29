В Греции полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся

АФИНЫ, 29 окт — РИА Новости. Беспорядки произошли в понедельник днём в центре Афин — участники демонстрации учащихся начали забрасывать полицейских камнями и металлическими предметами, полиция в ответ применила слезоточивый газ, сообщает издание "Нафтемпорики".

Задержан один участник беспорядков.

Столкновения начались на площади Синтагма перед парламентом, когда группа неизвестных стала бросать в полицейских камни, файеры и петарды, бить автобусные остановки. Затем беспорядки продолжились напротив храма Зевса Олимпийского на проспекте Амалия.

Учащиеся гимназий и лицеев проводят митинги в центре Афин и в других городах в знак протеста против государственной политики и изменений в сфере образования.

Под лозунгом "Мы боремся за школу, которая просвещает, а не убивает" учащиеся требовали отменить планы правительства провести изменения в средней школе. Они выступают против законопроекта, который должен пройти голосование в парламенте до конца года и, по мнению студентов, вводит "двойные национальные экзамены", что потребует новых расходов на репетиторов и учебные пособия. Они также жаловались на недостатки инфраструктуры и нехватку учителей.