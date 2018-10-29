Совет Россия-НАТО пройдет 31 октября

БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Постпредство РФ при НАТО подтвердило проведение 31 октября очередного заседания СРН, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы европейской безопасности.

Ранее НАТО объявила о проведении СРН на уровне послов 31 октября.

"Подтверждаем, что 31 октября состоится заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого планируется обсуждение проблем военной безопасности, предотвращения опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряженности, а также другие актуальные вопросы европейской безопасности", — говорится в кратком сообщении постпредства, поступившем в РИА Новости.