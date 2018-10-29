На Украине участник забастовки шахтеров заболел пневмонией

КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Один из горняков шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области, горняки которой объявили забастовку и 11 дней находятся под землей, Виктор Саматей заболел пневмонией, его поднимают на поверхность, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец сообщал, что 33 украинских горняка на шахте имени Капустина на подконтрольной Киеву территории Луганской области отказались подниматься на поверхность, они требуют выплатить долги по зарплате. По данным Волынца, задолженность перед горняками шахты составляет 126,8 миллиона гривен (4,5 миллиона долларов). Позже часть горняков, устроивших забастовку в шахте, поднялись на поверхность, остальные остались под землей, к ним спустился депутат Сергей Каплин.

"Сейчас выдают на поверхность 25-летнего горняка шахты "Им. Г. Капустина" Саматея Виктора, на 11 день протеста под землей он заболел пневмонией. В шахте остается 14 горняков вместе с нардепом Сергеем Каплиным", — написал Волынец в Facebook.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.