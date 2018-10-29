На Украине участник забастовки шахтеров заболел пневмонией

КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Один из горняков шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области, горняки которой объявили забастовку и 11 дней находятся под землей, Виктор Саматей заболел пневмонией, его поднимают на поверхность, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сейчас выдают на поверхность 25-летнего горняка шахты "Им. Г. Капустина" Саматея Виктора, на 11 день протеста под землей он заболел пневмонией. В шахте остается 14 горняков вместе с нардепом Сергеем Каплиным", — написал Волынец в Facebook.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.