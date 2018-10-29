Меркель не будет выдвигаться на пост канцлера в 2021 году

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году.

"На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности", — сказала политик на пресс-конференции в Берлине.

Также она подтвердила, что не будет выдвигаться на декабрьских выборах председателя Христианско-демократического союза. По словам Меркель, она планировала уход с поста главы ХДС еще летом.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Меркель Йенс Шпан уже заявили, что будут претендовать на пост главы партии. При этом Меркель подчеркнула, что не хочет "повлиять на какие-либо дискуссии о преемнике" и рассматривает ситуацию "как важную демократическую фазу, которой у нас не было 18 лет".

Политик возглавляет партию с 2000 года, правительство — с 2005-го. Ее отказ от лидерства означает внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера. В марте Меркель избрали на этот пост в четвертый раз подряд, ее полномочия истекают в 2021 году.

По данным Bild, решение канцлера связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.

Кризис консерваторов

В сентябре рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Меркель опустился до рекордно низкого показателя в 28%. Кроме того, после прошлогодних выборов нестабильная политическая ситуация наблюдается в бундестаге.

Традиционные правящие партии лишь спустя полгода смогли сформировать правительство, однако опросы общественного мнения и октябрьские выборы в ландтаг Баварии показали падение поддержки партий коалиции — прежде всего Социал-демократической партии Германии.

В немецкой прессе регулярно звучит мнение, что возможен скорый распад коалиции СДПГ и блока Христианско-демократической партии с Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС). По мнению экспертов, на очередные выборы канцлера христианские демократы пойдут без Меркель.