Меркель не будет выдвигаться на пост канцлера в 2021 году

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году.
Также она подтвердила, что не будет выдвигаться на декабрьских выборах председателя Христианско-демократического союза. По словам Меркель, она планировала уход с поста главы ХДС еще летом.
Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Меркель Йенс Шпан уже заявили, что будут претендовать на пост главы партии. При этом Меркель подчеркнула, что не хочет "повлиять на какие-либо дискуссии о преемнике" и рассматривает ситуацию "как важную демократическую фазу, которой у нас не было 18 лет".
По данным Bild, решение канцлера связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.
Кризис консерваторов
Традиционные правящие партии лишь спустя полгода смогли сформировать правительство, однако опросы общественного мнения и октябрьские выборы в ландтаг Баварии показали падение поддержки партий коалиции — прежде всего Социал-демократической партии Германии.
В немецкой прессе регулярно звучит мнение, что возможен скорый распад коалиции СДПГ и блока Христианско-демократической партии с Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС). По мнению экспертов, на очередные выборы канцлера христианские демократы пойдут без Меркель.