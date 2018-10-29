Еврокомиссия следит за событиями в Германии после выборов в Гессене

БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Еврокомиссия отслеживает ситуацию в Германии после выборов, но на данный момент воздерживается от комментариев, заявила в понедельник официальный представитель ЕК на брифинге.

Ранее таблоид BILD сообщил со ссылкой на источники в ХДС, что канцлер ФРГ Ангела Меркель готова отказаться от председательства в партии. Одновременно, по данным источников таблоида, она намерена сохранить за собой пост канцлера Германии.

Решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.

"Мы, конечно, внимательно отслеживаем развитие событий, но мы не будем комментировать внутренние аспекты. На этом пока все комментарии, если будет, что сообщить от имени председателя, мы вам сообщим", — сказала в понедельник представитель ЕК Наташа Берто, отвечая на вопрос, обсуждал ли глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ситуацию после выборов с Меркель.