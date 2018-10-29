Тегеран заявил, что США не добьются своих целей введением новых санкций

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США не добьются своих целей введением новых санкций против Ирана, ничего нового из-за них не произойдет, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с начала ноября.

"Экономические и в особенности политические цели Вашингтона по санкциям против Ирана реализовать не удастся. Весьма маловероятно, что США реализуют свои экономические задачи за счет санкций, а вероятности того, что политические цели этих санкций будут достигнуты, и вовсе нет", — сообщил Зариф агентству IRNA.

По его словам, второй этап американских санкций, скорее, будет иметь психологический эффект. По его словам, до начала вступления в силу санкций в начале ноября механизм ЕС по расчетам с Ираном уже начнет действовать.

Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против решения США по Ирану. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из Ирана в сентябре снизился на 800 тысяч баррелей в день по сравнению с показателем второго квартала 2018 года — до 1,63 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Иране в сентябре снизилась до минимального за 2,5 года уровня — 3,45 миллиона баррелей в сутки.