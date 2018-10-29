МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Некоторые пилоты авиакомпании Lion Air, самолет которой разбился у берегов Индонезии, с 2011 года неоднократно употребляли метамфетамин, что приводило к расследованиям и арестам, сообщает издание Sydney Morning Herald.

"Последний инцидент произошел в декабре 2017 года, когда старший пилот (авиакомпании — ред.) за день до рейса был арестован за хранение кристаллического метамфетамина в гостиничном номере, а его тест на наличие наркотиков (в крови – ред.) показал положительный результат", — сообщает издание.

Отмечается также, что авиакомпания не отличалась безопасностью полетов: с 2002 года в Lion Air произошло более десятка крупных инцидентов или аварий, и с 2007 по 2016 год Евросоюз запрещал самолетам Lion Air пролетать над воздушным пространством Европы.

Как сообщало агентство Франс Пресс, пилоты упавшего Boeing-737 MAX имели все документы о прохождении медицинских осмотров и тестирования на наркотики.

Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>