В Китае число погибших в результате обвала на шахте достигло 21 человека

ПЕКИН, 29 окт — РИА Новости. Число жертв обвала на одной из угольных шахт в провинции Шаньдун на востоке Китая увеличилось до 21 человека, сообщает агентство Синьхуа. © AP Photo / Ebrahim Noroozi Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2017 годах

Ранее сообщалось о 19 жертвах.

Обвал горных пород произошел поздно вечером 20 октября на одной из угольных шахт в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун. На момент обвала в шахте находились 334 человека, 312 успели оперативно подняться на поверхность, однако 22 горняка остались под землей.

В результате поисково-спасательной операции удалось спасти только одного человека.

Как сообщает агентство, в понедельник власти подтвердили гибель последних двух горняков, которые числились пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы полностью завершены, расследование по факту произошедшего продолжается.